Stasera in tv | Tu Sì Que Vales 2019: Belen viene… rimpicciolita!

Tu Sì Que Vales 2019 questa sera in tv torna portando al pubblico momenti commoventi e tante tante risate: le anticipazioni di oggi, 13 Maggio

Il talent show di Canale 5 Tu Sì Que Vales 2019 ha portato sul palco tanti artisti emergenti che con il loro talento ci hanno trasmesso emozioni o che, quando pure le doti dei protagonisti sono apparse carenti, hanno saputo comunque intrattenerci con la loro simpatia. Quella che viene riproposta a partire dalle ore 21.20 a Tu Sì Che Vales stasera in televisione è la puntata andata in onda lo scorso 16 novembre…

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Maghi, musica e… paura a Tu Sì Que Vales

Vedere i giudici del programma intimoriti non è certo cosa di tutti i giorni. Ci sono riusciti però gli artisti che a Cinecittà World animano la Horror House. Con l’inganno e un pizzico di astuzia la giovane concorrente Melinda Colombari ha proposto un percorso sensoriale a Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. I quattro sono entrati nella stanza buia ignari di cosa sarebbe accaduto di lì a poco.

Nel luogo buio, colmo di ragnatele e maleodorante i giudici di Tu Sì Que Vales si sono trovati accerchiati da attori armati di seghe elettriche e costumi inquietanti. Reazioni esilaranti per il pubblico e un po’ meno per chi le ha vissute.

In onda dallo studio 8 del Centro Titanius Elios di Roma, la quarta puntata ha registrato come tutta l’edizione del 2019 ascolti record. L’apprezzamento dei telespettatori è stato confermato anche per le puntate in replica. Durante il programma anche la show girl Belen Rodriguez si è prestata in prima persona a un esperimento e, infatti, il Mago Martin è riuscito a rimpicciolirla.

Guardare per credere… stasera su Canale 5, ovviamente.

Tu Sì Que Vales, concorrenti in gara:

Maurizio Zavatta ,

equilibrista;

I Messoudi Brothers,

acrobati;

Il coro che non c'è

formato da un centinaio di giovani dai 14 ai 22 anni che si esibiscono in un medley dei Queen;

Aldo Muci

che ha il potere di trasmettere serenità attraverso il contatto fisico;

Danny Lufan

che si esibisce in numero con i boomerang;

Ruggero Pascoletti,

poeta e musicista per diletto;

Guy First,

musicista che emettere suoni attraverso le mani;

Angelo Rito,

ballerino;

Il Mago Martin

che con una sua invenzione rimpicciolisce Belen;

Amedeo

che si esibisce nel brano Nel blu dipinto di blu (Volare) di Domenico Modugno;

Le Freedom jazz,

band al femminile;

Raimondo,

illusionista;

Blue Tokio,

ballerini;

Melinda Colombari

propone ai giudici un particolare “percorso sensoriale”;

Davide,

culturista;

culturista; Il Cinquetto;

Pierino,

dedica una canzone in rima al suo idolo, Valentino Rossi.