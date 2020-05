Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 13 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 13 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

A dieci giorni dall’avvio della Fase 2, non sembrano esserci al momento aumenti del contagio evidenti in Italia, uno dei Paesi al mondo più colpito dal Coronavirus. Prosegue invece il calo dei ricoveri e delle terapie intensive.

Il dato di 1.400 contagi circa di ieri, infatti, considerava anche qualche centinaio di positivi che erano stati riconteggiati in Lombardia. Invece, gli attualmente positivi scendono sotto gli 80mila. 888 i nuovi positivi e 195 le vittime in 24 ore.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 13 maggio

Guardando al dato delle singole Regioni, sono ancora 169 i nuovi contagi in Piemonte, la seconda regione per numero di casi dopo la Lombardia, con altri 33 morti. Ma c’è anche un boom di guariti: sono 938 in più rispetto a ieri e complessivamente quasi 10mila. 394 i nuovi positivi in Lombardia (su oltre 11mila tamponi), con altri 69 morti: in sostanza, le 2 Regioni più colpite hanno oltre 500 nuovi contagiati e oltre 100 vittime. 57 i nuovi contagi in Liguria con 13 decessi, 52 nuovi casi e 20 decessi in Emilia Romagna. Attualmente positivi che scendono sotto i 5mila in Veneto. Cala il contagio in Toscana: 27 nuovi casi e 300 guariti, con 5 morti.

Diversa la situazione al Centro Sud: nel Lazio 38 sono i nuovi casi, 21 dei quali a Roma, ma tre province ovvero Rieti, Latina e Frosinone sono a contagio zero. 20 nuovi casi su 865 tamponi nelle Marche, dove ci sono 213 guariti e scendono ad appena 20 le terapie intensive. Otto i positivi su 1080 tamponi in Abruzzo e nessun nuovo caso in Umbria. La Puglia conta 11 casi su ben 2221 tamponi, invece in Calabria sono solo 2 i nuovi casi.