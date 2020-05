Fase 2 Coronavirus: ecco quando sarà possibile incontrare gli amici

Novità sul fronte delle misure anti-Coronavirus: da lunedì 18 maggio sarà probabilmente revocato il vincolo che ammette gli spostamenti solo per far visita ai congiunti.

Il condizionale è ancora d’obbligo, ma dal prossimo lunedì 18 maggio, con l’avvio del secondo step della Fase 2, dovrebbe essere consentito far visita anche agli amici. Ma solo all’interno della propria regione. Per i viaggi fuori confine regionale bisognerà aspettare almeno il 1° giugno.

Leggi anche –> Coronavirus: dal 4 maggio ok alle visite agli amici – VIDEO

Leggi anche –> Coronavirus Fase 2: cosa accade dal 18 maggio – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le regole dell’amicizia di tempi del Coronavirus

Il vincolo che consente gli spostamenti solo per far visita ai congiunti (oltre che per necessità, lavoro e motivi di salute) potrebbe dunque essere eliminato tra meno di una settimana. Con l’apertura di negozi, bar e ristoranti prevista per lunedì 18 maggio dovrebbe venir meno questa ulteriore limitazione. Sempre che la curva dei contagi e delle vittime prosegua secondo il trend degli ultimi giorni, naturalmente, e non si registrino pericolose inversioni di tendenza.

L’ipotesi, secondo quando si apprende, è attualmente oggetto di discussione da parte di maggioranza e governo. Sulla possibilità di consentire agli amici di andare al ristorante o al bar non c’è ancora accordo: alcuni ministri starebbero spingendo affinché il vincolo rimanga. Va da sé che gli incontri dovrebbero avvenire sempre nel rispetto del distanziamento sociale, e con l’obbligo di utilizzo della mascherina. Ma sarebbe un piccolo, fondamentale passo in più verso la normalità pre-Coronavirus.

EDS