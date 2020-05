Voli low cost, arriva una nuova compagnia aerea. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nonostante il grave momento di crisi per i voli low cost, fermi a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, sta per debuttare una nuova compagnia aerea, la Avatar Airlines. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul nuovo vettore.

Voli low cost: una nuova compagnia aerea

La Avatar Airlines è la nuova compagnia aerea pronta a lanciarsi nel mercato dei voli low cost. Il momento non è sicuramente dei migliori visti gli aerei a terra a causa dell’emergenza coronavirus che ha bloccato di fatto il trasporto aereo a causa delle frontiere chiuse e dei divieti di viaggiare se non per necessità stringenti o in circostanze eccezionali. Il mercato, tuttavia, prima o poi riprenderà e sebbene ci siano ancora molte incognite su come e quando si tornerà a volare, nuovi vettori avevano già investito per partire con la loro flotta. Come Avatar Airlines, appunto.

La compagnia aerea, in realtà, non è proprio nuova. Esiste già da alcuni anni con il nome di Family Airlines e ha operato nel settore cargo e altri servizi aerei secondari, per poi decidere di lanciarsi nei voli a basso prezzo. Avatar Airlines è una compagnia aerea statunitense con base in Florida che opererà con i Boeing 740-400 jumbo jet, offrendo voli low cost a lungo raggio.

Le rotte al momento prevedono voli per il mercato interno americano: voli los cost da New York a Miami, Los Angeles e Las Vegas. Con prezzi da 19 dollari sulle tratte più brevi, 79 dollari per viaggiare da una costa all’altra degli Stati Uniti e 99 dollari per le Hawaii.

Il business plan della compagnia aerea prevede una prima raccolta di 300 milioni di dollari per iniziare con i primi voli. Poi, in un secondo momento, è prevista la raccolta altri 500 milioni di dollari tramite azioni. Con questi soldi la compagnia dovrebbe acquistare 14 aeromobili Boeing 747-400 usati da 581 posti ciascuno, poi è prevista un’altra iniezione di 10 miliardi per acquistare nuovi aerei.

Le cose, tuttavia, potrebbero mettersi male per la compagnia, a causa del recente rifiuto da parte del DOT – Department of Transportation Usa di rilasciare la certificazione per operare voli di linea (Part 121). La domanda è stata respinta a causa della mancanza di evidenze su fondi sufficienti per finanziare il progetto. Non è la prima volta che Avatar Airlines si vede rifiutare l’autorizzazione delle autorità Usa ad operare con voli per il trasporto passeggeri. Il lancio della compagnia sul mercato dei voli low cost è dunque al momento rimandato.

Per info: avatarairlines.com

