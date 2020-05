Ponte di Genova, ancora tanta paura: un boato nella notte

Dopo la ricostruzione lampo del Ponte di Genova, un boato nella notte ha messo in ansia la popolazione: ancora tanta paura sul cantiere

Un boato che ha messo in ansia tutti. Ieri sera, intorno alle 21, c’è stato un incidente al cantiere del Ponte di Genova. Durante una manovra di rotazione, una gru ha tranciato una linea elettrica dell’alta tensione: il tutto è avvenuto nella parte di levante del cantiere come ha svelato la struttura commissariale. Inoltre, come riferito dai vigili del fuoco l’impatto ha provato violenta fiammata e un boato. Per fortuna nulla di grave per l’autista dell’autogru che è rimasto illeso e non ci sono feriti. Nei minuti successivi è scattato il black out nella zona con il successivo blocco temporaneo del cantiere.

Ponte di Genova, un sospiro di sollievo

Dopo mesi duri di lavori anche durante l’emergenza Coronavirus, c’è stato così un piccolo grande spavento ieri sera intorno alle 21. Ma per fortuna tutto è andato verso la strada giusta senza particolari ripercussioni sulla salute dei lavoratori e dei cittadini.