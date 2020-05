Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 9 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 9 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Sta per concludersi la prima settimana di fase 2 dell’emergenza Coronavirus ed è sicuramente ancora presto per tracciare un bilancio. Intorno agli 80mila sono gli attualmente positivi, mentre ieri si è registrato un netto allentamento dei ricoveri in terapia intensiva.

In un solo giorno si è infatti passati da 1.311 a 1.168, con un calo di 143 ricoveri in meno. Il dato mostra una costante, anche se si considerano i ricoveri negli ospedali, calati di centinaia di unità.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 9 maggio

Guardando il dato delle singole Regioni, il Veneto vede un nuovo rallentamento, con 22 nuovi casi e appena 2 decessi. Frena il contagio in Liguria, con appena 15 casi e contestualmente 11 decessi. Ancora 85 morti e 502 nuovi positivi in Lombardia, che resta di gran lunga la Regione italiana più colpita, ma dove c’è anche il boom dei guariti, oltre 2mila in 24 ore. Spostandoci al Centro, nel Lazio ci sono 47 nuovi casi, dei quali 27 a Roma, con 4 decessi totali. 23 sono i nuovi casi nelle Marche, su 735 tamponi.

Sempre al Centro, appena 8 casi oggi in Abruzzo e uno solo in Umbria. In Puglia si sono registrati 30 nuovi casi su 1919 tamponi totali, con un’incidenza inferiore al 2% del totale dei tamponi. Tre nuovi positivi, 10 guariti e nessun decesso in Calabria. Due i decessi in Campania, dove sono 59 le persone guarite. Nelle isole, 12 nuovi casi in Sicilia, dove i tamponi sono stati nuovamente quasi 3mila e oltre 100mila in totale. Quattro i casi su 1100 tamponi effettuati in Sardegna.