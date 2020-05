Uomini e Donne, chi è l’Alchimista: indizi sul corteggiatore, cosa sapere

Chi è l’Alchimista del programma Uomini e Donne: dettagli e indizi sul corteggiatore, cosa sapere per scoprire la sua reale identità.

Resta il mistero dietro la figura dell’Alchimista, il corteggiatore mascherato del programma ‘Uomini e donne’. In molti sostengono che il giovane che corteggia Giovanna Abate nascosto dietro la maschera di Dalì (proprio come nella serie La casa di carta) sarebbe Alessandro Graziani.

A smentire questa tesi ci sarebbe però un tatuaggio che la produzione avrebbe cercato di coprire, ma notato dai telespettatori più attenti. Così, confrontando una foto qualsiasi di Graziani si scopre che questi non ha alcun tatuaggio. Ma quindi chi si nasconde dietro la maschera?

Il misterioso Alchimista di Uomini e Donne: chi è

Dalla ripartenza dopo Pasqua della fortunata trasmissione, Uomini e donne sta avendo un successo in termini di ascolti e una fidelizzazione dei telespettatori. Alla prova del 9 di lunedì contro Vieni da me su Raiuno ha praticamente doppiato gli ascolti. La novità che più di tutte sembra interessare i telespettatori è la presenza di questa figura mascherata.

Il corteggiatore, stando a un identikit circolato nelle scorse ore, avrebbe 26 anni, ma avrebbe affermato di sentirsene qualcuno in più. Negli ultimi 3 anni avrebbe vissuto e lavorato tra Formentera, Milano e Firenze. Oltre ad Alessandro Graziani, nelle scorse ore è circolato anche il nome di Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, ma anche in questo caso mancano le conferme.