Uomini e Donne: Gemma e Giovanna protagoniste – VIDEO

Gemma e Giovanna protagoniste della versione 2.0 di Uomini e Donne: come cambia la nota trasmissione televisiva col Coronavirus.

Arriva la versione 2.0 di “Uomini e Donne”. Da lunedì 20 aprile la fortunata trasmissione torna infatti alle 14.45 su Canale 5. Le protagoniste sono la dama Gemma e la tronista Giovanna. La voce fuori campo è Maria De Filippi.

Che il programma sarebbe ripartito dopo le festività pasquali lo aveva annunciato qualche giorno fa l’autrice della trasmissione, Raffaella Mennoia.

Per Gemma e Giovanna, saranno dei veri e propri appuntamenti al buio. Spiega Maria De Filippi: “Avrete la possibilità di conoscere altre persone, oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto, io me lo immagino alto, biondo, bello e con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice ‘guarda ti ho preso in giro’. Però c’è il rovescio della medaglia, è possibile che l’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo, quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero”.