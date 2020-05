Adele pubblica una foto dopo la dieta e viene scambiata per Katy Perry – VIDEO

I Fan di Adele non potevano credere ai loro occhi: la cantante ha pubblicato una foto post dieta per il suo compleanno ed è stata scambiata per Katy Perry.

Ieri la cantante britannica Adele ha compiuto 32 anni e per l’occasione ha pubblicato uno scatto su Instagram. Accanto alla foto ha aggiunto un pensiero per chi in questi giorni lotta per la vita e per salvare quella degli altri, oltre ai doverosi ringraziamenti ai fan che le hanno fatto gli auguri. Ecco cos’ha scritto Adele: “Grazie per l’amore che mi avete dimostrato nel giorno del mio compleanno. Spero che siate tutti sani e salvi in questo periodo folle. Vorrei ringraziare tutti i nostri soccorritori e lavoratori che ci tengono al sicuro mettendo a rischio la loro vita! Siete veramente i nostri angeli. Caro 2020 va bene, ciao e grazie!”.

Più che i ringraziamenti, a destare l’attenzione e la curiosità del pubblico è l’aspetto della cantante. Già agli Oscar in molti erano rimasti di stucco nel vederla dopo una dieta che le ha permesso di perdere 30 chili, ma nell’ultimo scatto i fan hanno addirittura fatto fatica a riconoscerla. C’è anche chi l’ha scambiata per Katy Perry.

