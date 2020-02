Adele stupisce agli Oscar: ecco la trasformazione con 30 chili in meno

Adele, la nota cantante britannica, ha lasciato tutti di stucco all’after party degli Oscar. Scopriamo cosa è successo.

Il dieci febbraio è stata una delle serate più importanti dell’annata: a Los Angeles si è infatti tenuta la cerimonia degli Academy Awards 2020 (da noi conosciuta come Oscar) dove sono stati premiati i film più valevoli dello scorso anno. Conclusasi la cerimonia, è iniziato il leggendario after party dell’Academy, dove tutte le celebrità si sono radunate per festeggiare il lieto evento. Tra queste ha lasciato di stucco una trasformata Adele, tornata da un anno dedicato a se stessa e al suo corpo.

Adele, la perdita di 30 chili e la trasformazione

Erano ormai mesi che sul web circolavano delle immagini che ritraevano la giovane cantante britannica in una veste del tutto nuova. Adele avrebbe infatti dedicato il 2019 al suo corpo, iniziando una dieta che è poi culminata nella perdita di ben trenta chili. L’autrice di Turning Tables è ora al massimo della bellezza, con un fisico da urlo. Dopo grandi sacrifici e una dieta che l’ha messa a stecchetto e a dura prova, la cantante inglese può finalmente prendere un respiro di sollievo ed essere orgogliosa di se stessa.