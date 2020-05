Incidente in auto, muore madre di 3 figli: sbalzata fuori dal finestrino

Grave incidente automobilistico, muore madre di tre figli. La giovane donna è stata sbalzata fuori dal finestrino, sembra essere in condizioni gravi anche il compagno.

Ad Udine è avvenuto ieri pomeriggio, 4 maggio 2020, un incidente mortale tra due utilitarie. Avviene a Codroipo, lungo la strada statale 13 all’incrocio tra viale Venezia e via Pordenone. Nell’incidente è morta sul colpo una donna di 36 anni passeggera in una macchina ed è gravemente ferito l’uomo al volante. Il conducente dell’altra vettura sembra non essere grave.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi la Polizia locale, assieme al servizio di elisoccorso Sores e i vigili del fuoco volontari di Codroipo e del Comando di Udine. E’ morta nell’impatto Giulia Comuzzi, una donna di 36 anni e madre di tre figli che viaggiava a bordo dell’auto guidata dal compagno, Emanuele Sandri, la cui famiglia materna gestisce il pub la Casa Matta a Biauzzo di Codroipo. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Udine ed appare in gravi condizioni. Giulia è stata sbalzata all’esterno dell’automobile che si è capovolta ruote all’aria ed è tragicamente morta sul colpo.

Incidente mortale, la tragedia nella tragedia

Nel tremendo avvenimento c’è stato anche un altro evento tragico. Un uomo, Rosario Rigo, di 75 anni, era uscito di casa, allertato dalle sirene, per andare a vedere cosa fosse successo. E’ morto cadendo dalla bicicletta sulla quale era salito, dopo aver sbattuto la testa su una pietra.

