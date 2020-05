Bambino ucciso o incidente | tremendo trauma cranico | genitori interrogati

La morte di un bambino ucciso a soli 4 anni da delle profonde e gravissime lesioni alla testa porta le autorità a sollevare dei dubbi sui giovani genitori.

C’è il forte sospetto che quel bambino sia stato ucciso: un piccolo di soli 4 anni è stato portato d’urgenza in ospedale dai suoi genitori, che hanno parlato di un improvviso incidente per giustificare le tremende lesioni alla testa osservate da parte dei medici.

LEGGI ANCHE –> Violenza domestica a Terracina: bambino e madre picchiati, il piccolo dà l’allarme

Il fatto è successo nella località di Dol-de-Bretagne, nella parte nord-occidentale della Francia. Fatale al bimbo un trauma cranico irreversibile, che però, secondo il personale medico non può essere sorto dietro ad una disgrazia. Così sono intervenuti i membri della gendarmeria, che hanno trattenuto il padre e la madre del bambino ucciso da queste ferite per sottoporli ad interrogatorio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bambini uccisi | massacrati a coltellate ad 1 e 3 anni

Bambino ucciso, questo il sospetto degli inquirenti. I genitori risultano poco convincenti nel parlare di incidente

La vicenda risale a venerdì 1° maggio, con il decesso sopraggiunto all’ospedale di Rennes, a seguito di un trasporto in eliambulanza. Quì è stata riscontrata la morte cerebrale del bimbo. Il realtà la donna, una ragazza di 20 anni, non risulta essere la madre biologica. Lei è la nuova compagna del padre, un giovane di 28 anni. Nessuno dei due risulta avere dei precedenti per maltrattamenti o per altre situazioni controverse. Non si esclude in realtà nemmeno la pista dell’incidente, tesi che la coppia sostiene. Ma le circostanze sembrano essere troppo sospette. Inoltre, come riferito dall’emittente France 3, le versioni separate fornite dai due sospettati non sarebbero ritenute soddisfacenti da parte delle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE –> Bambina morta | aveva cucito mascherine per gli infermieri | FOTO