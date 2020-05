Dramma a Padova: bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra

Bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra nel quartiere Santa Rita di Padova, dramma in città: il piccolo è ricoverato in gravi condizioni.

Ore d’ansia a Padova, per un bimbo di 18 mesi che è caduto

da una finestra al quarto piano di un condominio. Il dramma si è consumato nel quartiere di Santa Rita. Il piccolo è grave, ma miracolosamente nonostante la caduta non è deceduto.

Leggi anche –> Bambino ucciso o incidente | tremendo trauma cranico | genitori interrogati

Il bimbo di un anno e mezzo, subito soccorso, successivamente è stato intubato sul posto dal personale medico. Dalla sua abitazione è stato quindi trasferito con la massima urgenza al pronto soccorso pediatrico di Padova.

Leggi anche –>Violenza domestica a Terracina: bambino e madre picchiati, il piccolo dà l’allarme

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tragedia sfiorata: bimbo di 18 mesi gravissimo

Qui ora si trova ricoverato in gravi condizioni. Si sta cercando di ricostruire il dramma che ha sconvolto una famiglia di origini togolesi. Il piccolo vittima della disgrazia ha altri quattro fratelli e sorelle. Stando a quanto è stato finora possibile ricostruire, si sarebbe arrampicato alla finestra della camera di una sorella, mentre questa stava studiando.

La tragedia si è consumata mentre l’intera famiglia si trovava in casa. Sembra che i genitori fossero in un’altra stanza dell’abitazione, dove si è sfiorata la tragedia. In questo momento, spetta alla Polizia di Stato accertare la dinamica dei fatti. Sull’accaduto, sono infatti in corso delle indagini al fine di capire se gli adulti abbiamo omesso il controllo del piccolo o la tragedia era in qualche modo inevitabile.