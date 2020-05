Caterina Balivo, panico a Vieni da me: urla in diretta, ecco cos’è successo

Caterina Balivo, panico a Vieni da me: urla in diretta, ecco cos’è...

Momenti di grande imbarazzo per Caterina Balivo a Vieni da me, quando un bimbo si è messo a improvvisamente a urlare in diretta: “Effetto della quarantena…”.

Il bello, anzi il brutto della diretta. Il pubblico e i telespettatori di Vieni da me sono stati sorpresi da un singolare fuori programma nel corso della seconda puntata della trasmissione condotta da Caterina Balivo. La quale, imbarazzatissima, ha cercato come sempre di trarsi d’impaccio e ci è più o meno riuscita…

La reazione di Caterina Balivo

Con l’edizione post lockdown di Vieni da me, è ripreso il popolarissimo gioco telefonico per scoprire la casa di un personaggio famoso. Ma è proprio durante la telefonata da casa che è successo qualcosa di inaspettato.

In collegamento da Milano c’era tale signor Ambrogio, il quale ha tentato di indovinare a chi appartenesse l’appartamento misterioso, senza fare mistero a Caterina Balivo di avere in casa un bimbo molto vivace (per usare un eufemismo…).

Proprio a quel punto, infatti, il bimbo in questione si è fatto decisamente sentire. La piccola peste ha iniziato a urlare entusiasta e sembrava non volersi più fermare. La conduttrice, all’inizio intenerita, poi un po’ più preoccupata, lo ha ascoltato senza interromperlo. Mentre il papà in collegamento, impotente e laconico, si è limitato a commentare: “Effetti della quarantena…”.

