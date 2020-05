Caterina Balivo | “Torno in tv dal 4 maggio ma ho un male dentro”

La conduttrice Caterina Balivo annuncia che da lunedì 4 maggio lei ed il suo programma ‘Vieni da Me’ ritorneranno in diretta su Rai 1. “Ma con dolore”.

Torna dopo oltre un mese di assenza forzata Caterina Balivo. La 40enne conduttrice televisiva originaria di Secondigliano, Napoli, aveva visto interrotto il suo programma della striscia quotidiana pomeridiana ‘Vieni da Me‘ a causa della emergenza sanitaria scoppiata a febbraio ed aggravatasi ulteriormente a marzo.

Situazione per la quale poi diverse altre trasmissioni hanno subito la stessa sorte. Da lunedì 4 marzo però la Balivo ed il suo talk show torneranno di nuovo in onda in diretta. Lei però ha ammesso di non provare una gioia particolare per questa cosa, come invece normalmente saremmo portati a pensare. “Ammetto di non essere dell’umore giusto per questo mio ritorno in televisione. È la verità. Temo di sentirmi fuori luogo per via di tutto quanto sta accadendo. Di giorno in giorno spero di recuperare e di stare meglio”. Chiaro il riferimento a quella che è una situazione ancora difficile, e che fa sentire la Balivo in difficoltà.

Caterina Balivo: “All’inizio i sorrisi saranno forzati”

Il suo è un programma solitamente divertente, leggero, che porta buonumore. Tutte situazioni che vanno a cozzare con quanto sta accadendo all’Italia ed al mondo nelle ultime settimane. La conduttrice tv ha anche aggiunto come si svolgerà ‘Vieni da Me’. “Saremo naturalmente senza pubblico, ma anche senza ospiti in studio. Potremo avere solamente quelli Rai (e quindi giornalisti ed altri conduttori televisivi, n.d.r.). Ammetto che all’inizio i sorrisi saranno forzati”. Nel frattempo la stessa Caterina ha ricevuto moltissimi complimenti per il format online ideato da lei stessa e dal marito Guido Maria Brera. Si tratta della striscia quotidiana intitolata ‘My Next Book’, che ogni giorno ha visto la partecipazione di un vip in videocollegamento da casa in diretta su Instagram.

