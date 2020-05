Alvaro Morata, chi è l’attaccante: carriera, vita privata, moglie e figli

Chi è l’attaccante Alvaro Morata: carriera e curiosità, successi con le squadre di club, vita privata, moglie Alice Campello e figli gemelli.

Classe 1992, Scarpa d’oro dell’Europeo Under-19 in Romania e di quello Under-21 giocatosi nel 2013 in Israele, l’attaccante spagnolo Alvaro Morata in carriera ha vinto tutto con le squadre di club.

Gli manca soltanto il mondiale con la nazionale spagnola, con cui ha vinto comunque nelle selezioni giovanili due Europei diventando di fatto anche il miglior giocatore di quei tornei.

Cosa sapere sull’attaccante Alvaro Morata

Cresciuto nell’Atletico Madrid, poi passato al Getafe e al Real, prima di tornare all’Atletico dopo un passaggio al Chelsea, ha vinto praticamente tutto con Juventus e Real Madrid. Coi blancos madrilisti in particolare ha vinto 2 campionati, 2 coppe di Spagna, 2 Supercoppa di Spagna, 2 Champions League, una SuperCoppa Europea e un Mondiale per Club.

Con la Juventus si è portato a casa 2 scudetti, 2 Coppa Italia e una Supercoppa italiana, mentre ha vinto anche col Chelsea una Coppa d’Inghilterra. Attaccante prolifico, è anche molto legato all’Italia, dove ha trovato l’amore, la modella e blogger Alice Campello. I due si sono sposati nell’estate del 2017 ed ora sono gli orgogliosi genitori di due gemelli: Leonardo e Alessandro. La giovane è in attesa del terzogenito.