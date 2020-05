Alice Campello, chi è: età, carriera e vita privata della modella

Scopriamo qualche dettaglio in più su Alice Campello: età, vita privata e carriera della splendida modella di Mestre sposata con Alvaro Morata.

Gli appassionati di calcio sicuramente avranno presente chi è Alice Campello, splendida moglie del calciatore spagnolo ex Juventus, Alvaro Morata. I due ragazzi si sono conosciuti proprio durante l’anno in cui il centravanti scuola Real Madrid è stato dato in prestito al club torinese. Tra i due c’è stato un immediato feeling e da quel momento non si sono più lasciati.

Ritenuta da tutti una delle wags (termine in voga per indicare le partner dei calciatori) più sexy del Bel Paese. Alice può vantare uno straordinario successo social. La sua carriera di modella, infatti, è cominciata grazie agli scatti che la giovane veneta pubblica sul proprio profilo Instagram. In breve tempo quelle foto in cui veniva evidenziato il fisico mozzafiato le hanno permesso di raggiungere una base installata di follower che supera i 2 milioni.

Alice Campello, chi è la bella modella di Mestre

Nata a Mestre nel 1995, Alice ha deciso di lasciare la gestione dell’azienda di famiglia per studiare alla Iulm di Milano. Dopo aver ottenuto la laurea, però, ha pensato di diventare imprenditrice di sé stessa e lanciarsi nel mondo della moda attraverso Instagram. In breve la notorietà raggiunta le ha permesso di diventare una modella a tempo pieno e dopo qualche anno di mettere sul mercato una linea di borse ideata insieme alla madre.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alice si è innamorata di Alvaro Morata nel 2016, quando aveva appena 21 anni. I due si sono sposati nell’estate del 2017 ed ora sono gli orgogliosi genitori di due gemelli: Leonardo e Alessandro. I bimbi compiranno 2 anni il prossimo 28 luglio e sono nati a Mestre, città natale della loro splendida mamma.