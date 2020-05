Lewis in coma 13 anni, la mamma: “Nei bimbi il Covid ha sintomi differenti”

Una mamma in apprensione per le condizioni di salute del figlio finito in coma a causa del Covid, avverte gli altri genitori di non sottovalutare la malattia.

I decessi ed i contagi per Coronavirus, anche dei più giovani, hanno fatto capire al mondo che questa malattia è pericolosa per tutti, qualunque sia la fascia d’età e le condizioni di salute preesistenti al contagio. L’ennesima prova arriva da Glasgow (Scozia), dove il piccolo Lewis (ragazzino di appena 13 anni) è finito in coma nonostante l’età e l’assenza di malattie pregresse.

A raccontare il caso del ragazzino scozzese è stata la madre, Karen Simpson. La donna tramite i social ha spiegato che suo figlio ha sviluppato dei sintomi leggermente diversi da quelli canonici. Dunque avverte gli altri genitori che bisogna prestare attenzione anche a questi: “I bambini manifestano molto diversamente con il covid, quindi le cose che devi cercare sono una temperatura elevata superiore a 37,8, eruzioni cutanee su mani e piedi, arrossamento di e intorno agli occhi, mal di testa, diarrea e confusione. I bambini non si presentano sempre con la tosse secca!”.

Lewis è in ripresa: il piccolo è uscito dal coma

Fortunatamente la storia del piccolo Lewis sembra si stia risolvendo per il meglio. A comunicarlo è la stessa mamma Karen che sui social scrive: “Ora è in condizioni stabili e anche se non è tornato il Lewis di prima, sta facendo buoni progressi. Sta ancora assumendo molti farmaci, ma ora sta andando davvero bene”. Ciò nonostante la preoccupazione permane. La famiglia si trova in isolamento in una camera d’albergo da quando si è scoperta la positività di Lewis e per il momento nessuno dei suoi componenti può andarlo a trovare in ospedale.