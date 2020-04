Jay è la più giovane vittima del coronavirus: è morta a soli 5 mesi

Jay La Santa non c’è l’ha fatta: dopo un mese di lotta in un ospedale di New York, la neonata è deceduta, aveva appena 5 mesi.

La drammatica emergenza sanitaria causata dal Coronavirus sta continuando a mietere vittime giorno dopo giorno. Ieri, a New York, è deceduta la piccola Jay La Santa, bimba che avrebbe compiuto 5 mesi il prossimo 27 aprile. La piccola era nata con dei problemi cardiaci congeniti e si è ammalata di Covid-19 il 21 marzo scorso. I sintomi manifestati sono quelli ormai canonici: febbre alta e tosse. I genitori, il vigile del fuoco Jerel La Santa e la moglie Lindsey, l’hanno portata immediatamente in ospedale sperando che non avesse preso l’infezione.

Purtroppo il test del tampone ha dato esito positivo e la piccola è stata ricoverata d’urgenza nel reparto di terapia intensiva neonatale. La speranza che la figlia potesse superare la malattia non ha mai abbandonato i giovani genitori, i quali hanno raccontato la sua battaglia in ospedale sui social. Nel mese di lotta alla terribile infezione virale, Jay è stata soprannominata “Principessa guerriera“.

Funerale virtuale per Jay, la più giovane vittima del coronavirus

In milioni di persone hanno seguito con apprensione e speranza la battaglia della piccola Jay contro il coronavirus. Purtroppo, però, la bimba ha perso la propria lotta ieri, quando il suo cuore ha smesso di battere. I genitori hanno comunicato la triste notizia sui social, annunciando anche la celebrazione di un funerale virtuale su Facebook il prossimo 2 maggio. La piccola è la quarta bambina a morire dal 2 aprile ad oggi nello stato di New York dopo aver contratto il Covid-19.