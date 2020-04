Guillaume Juncar, chi è l’acrobata francese: carriera e curiosità

Chi è l’acrobata francese Guillaume Juncar, incredibile maestro in Cyr Wheel: carriera e curiosità dell’arista che ha stupito a Tu si quel vales.

Guillaume Juncar, incredibile maestro in Cyr Wheel, stupisce il pubblico con la sua abilità di equilibrio e le acrobazie che esegue usando un anello di metallo di 2 metri di diametro, all’interno del quale compie acrobazie.

Queste esibizioni, ognuna più spettacolare della successiva, stupiscono il pubblico di tutte le età, grandi e piccini. Ha ottenuto molto successo in Italia, partecipando al talent show di Canale 5, Tu si quel vales.

Cosa sapere sull’acrobata francese Guillaume Juncar

L’acrobata Guillaume Juncar è dunque un grande artista circense. Il suo numero di Cyr Wheel, che ha iniziato a compiere ormai nel 2007, è composto da acrobazie mozzafiato, molti incredibili giochi di equilibrio con il suo anello e una particolarissima sensualità. Nel corso della sua esibizione compie giochi di tecnicità ed equilibrio, e tutto questo in modo voluttuoso. Grazie a questo suo numero, ha avuto la possibilità di esibirsi in tutto il mondo.

Oltre a essere un artista circense e acrobata affermato, Juncar lavora anche come controfigura e attore. Tra i ruoli che ha interpretato, ha recitato come controfigura per l’attore Romain Duris, nell’adattamento del romanzo di Boris Vian “La schiuma dei giorni”, diretto da Michel Gondry. Allo stesso tempo, è stato il vincitore del Festival Internazionale del Circo di Massy nel 2013 e del Les Feux de la Rampe nel 2015.