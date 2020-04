Ben Hanlin, chi è il mago e prestigiatore: carriera e curiosità

Chi è il mago e prestigiatore Ben Hanlin: carriera e curiosità sul volto noto della televisione inglese, che ha partecipato a Tu si que vales.

Classe 1986, Ben Hanlin è un mago e presentatore inglese, noto per aver presentato la serie Tricked dal 2013 al 2016. Nel 2020, Hanlin ha gareggiato nella dodicesima serie di Dancing on Ice, dove ha concluso al quarto posto.

In Italia, invece, è noto per aver partecipato al talent show di Canale 5, Tu si que vales, stupendo tutti con un numero che ha conquistato quattro si dei giudici e il 92% del pubblico in studio.

Cosa sapere sul mago e prestigiatore Ben Hanlin

Molto famoso e amato nel Regno Unito, i trucchi del mago e prestigiatore hanno fatto scuola. Volto della CBBC, Ben Hanlin ha presentato una serie chiamata Breaking Magic per Discovery Channel. In patria, dunque, oltre che per le sue doti di magia è anche noto per essere un volto televisivo davvero amato dal pubblico. Nel gennaio 2016, su Capital Birmingham ha condottouno spettacolo del sabato pomeriggio, che è stato successivamente cancellato.

Tuttavia, conduce ancora Capital Breakfast su Capital Birmingham. Nel gennaio 2020, Hanlin ha iniziato a competere nella dodicesima edizione di Dancing on Ice. Il 1° marzo 2020, ha concluso al quarto posto la gara, al fianco della partner, la professionista Carlotta Edwards, che insieme al compagno Alex Demetriou è uno dei volti più noti dello show sul ghiaccio.