Messaggio di Sergio Mattarella agli studenti italiani – VIDEO

Studenti italiani, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Il mondo di domani dipenderà da voi”.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, attraverso #maestri, programma di Rai Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, in onda su Raitre, invia un messaggio agli studenti italiani.

Sottolinea Mattarella: “Come sarà il mondo di domani dipenderà in grande misura da voi, studenti di oggi, dalla vostra capacità di pensarlo, di progettarlo, di viverlo, dal vostro impegno, da come metterete a frutto i saperi e le conoscenze che oggi acquisite”.

"Un contributo importante che esalta la missione del #ServizioPubblico, richiamando il ricordo di alcune delle pagine più belle e preziose della #Rai".

Il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, nella 1^ puntata di #maestri su @RaiTre.#LaScuolaNonSiFerma pic.twitter.com/zbK1c4glDU — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) April 27, 2020

Le parole di Mattarella e Conte agli studenti italiani

Nel suo intervento, il presidente Mattarella elogia anche il servizio pubblico radiotelevisivo per il contributo in materia di educazione e istruzione che sta dando in questo periodo. Intanto, la scuola si prepara alla ripartenza, prevista per settembre: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ieri in conferenza stampa, ha spiegato che “è molto complicato far convivere il diritto all’istruzione con la tutela della salute”.

Secondo quanto si evince dalle sue parole, in ogni caso, gli esami di maturità si svolgeranno in aula e non online: gli studenti verranno convocati in maniera personale e terranno l’esame esclusivamente orale in classe. “Vogliamo consentire a tutti gli studenti interessati gli esami di Stato in conferenza personale, in presenza e in piena sicurezza”, le parole di Giuseppe Conte.

