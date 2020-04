Lotito | “Lazio Juve in partita secca per assegnare lo scudetto”

Claudio Lotito vuole un Lazio Juve per assegnare lo scudetto. “Facciamola in partita secca. Play-off? Inter ed Atalanta sono lontane in classifica, non sarebbe giusto”.

Sta facendo discutere la proposta di Claudio Lotito, presidente della Lazio, di disputare una ‘finale scudetto’ tra la sua squadra e la Juventus.

Le due compagini si trovavano rispettivamente al secondo e primo posto della classifica prima che il campionato venisse interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus. Con i bianconeri a sopravanzare i biancocelesti di una sola unità (63 punti contro i 62 di Immobile e compagni, n.d.r.). Nelle scorse ore Lotito ha infatti aperto ad una soluzione ‘particolare’ per decidere a chi assegnare lo scudetto 2019/2020. Si tratta di una sfida secca Juve-Lazio. “Una cosa che accetterei, sfido i bianconeri in un match unico”. Cosa che però non piace a molti, tra i quali proprio diversi sostenitori delle due compagini interessate. Specialmente se si considera il fatto che altrove sono altre le priorità alle quali viene data importanza. Ad esempio l’Eredivisie, il campionato olandese, si è ufficialmente concluso senza alcun vincitore.

Lotito: “Lazio e Juve a giocarsi lo scudetto in gara secca”

La più recente classifica prima dello stop per l’emergenza sanitaria viene però tenuta in considerazione per stabilire quali saranno le partecipanti alle prossime coppe europee. E promozioni e retrocessioni verranno presumibilmente bloccate. Qui da noi invece Lotito afferma quanto segue. “Ad oggi la mia squadra è ad un punto dalla Juve, che abbiamo battuto sia in campionato che in Supercoppa Italiana per 3-1. Non fosse stato per Juve-Inter, vabbè, l’avete vista tutti”. Lui stesso scarta l’idea di un play-off che coinvolgerebbe anche la stessa Inter e l’Atalanta.

“Play-off? Non sarebbe giusto”

“Sono a parecchi punti di distanza da noi (8 e 14) per equità quanto sarebbe giusto farle partecipare? Non tutti lavorano per il bene del sistema, rischiamo di mandare tutto quanto a monte. Ci sono dei club che stanno stilando un documento condiviso in cui parlare apertamente dei rischi economici dietro l’angolo. A me non giocare più alla fine farebbe comodo: risparmierei quattro mensilità di stipendi ed andrei subito in Champions League. Ma non tutti quanti hanno la stessa fortuna”.

