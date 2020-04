Conferenza stampa Giuseppe Conte diretta video: le parole del premier che aggiorna il Paese in merito alla situazione del lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus.

C’è grande attesa per le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier parlerà intorno alle 20.20 e vi forniamo qui di seguito il video in diretta e gli aggiornamenti live con i più importanti passaggi del suo intervento.



In molti aspettano parole chiare e definitive in merito alle prossime aperture della cosiddetta fase 2 che dovrebbe aprirsi il 4 maggio. Alcuni pensano però che potrebbe esserci qualche eccezione a partire già da domani lunedì 27 aprile.

Conferenza stampa Giuseppe Conte: le anticipazioni

Nel corso della giornata da quel che è trapelato pare che i primi a ripartire siano i cantieri edili sia privati che pubblici mentre per i negozi del commercio al dettaglio bisognerà aspettare con ogni probabilità la metà del mese. Concessione anche allo sport individuale e alle passeggiate così come ai trasferimenti per trovare parenti nella stessa Regione. Dovrebbe venire meno la necessità dell’autocertificazione. La conferenza di Conte sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sugli aspetti economici e sui rapporti con l’Europa.

