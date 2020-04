Rebecca, chi è la 14enne affetta da patologie rare che verrà operata in Germania

L’intervento della Farnesina ha fatto sì che la 14enne Rebecca ottenesse il permesso di essere trasferita in Germania per l’operazione che le necessita.

La drammatica condizione di Rebecca, 14enne di Forno Canavese (Torino) è emersa sui media nazionali dopo che la mamma, Alessia Uifuzzi, ha chiesto pubblicamente aiuto al governo attraverso i social. La ragazzina è costretta a letto da due patologie rare: la malformazione di Chiari e l’ipotensione liquorale. Per la prima è stata sottoposta a ben 8 interventi chirurgici, mentre per la seconda doveva effettuare la visita pre operatoria lo scorso 9 marzo.

Purtroppo al momento in Italia non c’è un ospedale in grado di effettuare l’operazione che le necessità, dunque la famiglia si è rivolta all’ospedale Uniklinik di Friburgo e all’Insel Hospital di Berna. La visita fissata a marzo si sarebbe dovuta svolgere in Germania, ma a causa della diffusione del Coronavirus il trasferimento è saltato. Dopo aver cercato in vari modi di aggirare l’ostacolo, la madre ha condiviso un appello alla Farnesina: “Da Friburgo ci hanno negato l’accesso a causa del Covid-19 e anche il secondo centro europeo in ipotensione, l’Insel Hospital di Berna, ha fatto lo stesso”.

Rebecca verrà operata in Germania

L’appello della donna è stato accolto dalla Farnesina che si è immediatamente mobilitata per ottenere il permesso di accesso nella struttura ospedaliera tedesca. Qualche ora fa la splendida notizia è giunta: “Grande vittoria, sarà operata a Friburgo”, scrive la mamma su Facebook.

Esulta anche la Farnesina che sul proprio sito comunica agli italiani il successo della trattativa diplomatica: “Rebecca sarà presto trasferita nella struttura ospedaliera tedesca o Svizzera che la famiglia sceglierà per affrontare un importante intervento. Ciò è stato possibile grazie al lavoro della rete diplomatica italiana che ha permesso il contatto fra le equipe mediche sia tedesche che svizzere con i medici italiani che hanno in cura Rebecca; a seguito del personale interessamento del ministro Di Maio. Le misure di sicurezza Covid-19, che tutte le strutture mediche devono rispettare, hanno impedito l`immediato trasferimento a fine marzo della bambina per evitare un`eventuale esposizione al contagio”.