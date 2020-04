Francesco Mandelli, chi è: carriera e curiosità sull’attore e regista

Chi è Francesco Mandelli, il Nongiovane del cinema e della televisione italiana: carriera e curiosità sull’attore e regista, dagli esordi.

Classe 1979, cresciuto a Osnago nel lecchese, padre lombardo e mamma sarda, Francesco Mandelli ha esordito giovanissimo nel mondo dello spettacolo. A soli 19 anni, infatti, diventa uno dei volti di Mtv Italia.

Veste i panni del “nongiovane”, soprannome con cui viene conosciuto dal pubblico di MTV e non solo. “Nongio” diventa per lui un vero e proprio nome d’arte, con cui viene da molti riconosciuto.

Cosa sapere su Francesco Mandelli, il “nongiovane” di cinema e tv

Nel 1999 debutta come attore con il film Tutti gli uomini del deficiente, regia di Paolo Costella, quindi recita in molte altre pellicole. Appassionato di musica, suona la chitarra e canta negli Orange. Insieme al suo collega Fabrizio Biggio è autore e coprotagonista della serie i soliti idioti per 4 stagioni su MTV. La serie ha talmente successo che escono anche due spin-off al cinema e la coppia partecipa anche a diverse trasmissioni come ospite. Dopo qualche altra partecipazione cinematografica, nel 2015, Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro esordiscono come registi in La solita commedia – Inferno, arriva poi Natale col boss, diretto da Volfango Debiasi.

Due anni dopo, esce Super vacanze di Natale, regia di Paolo Ruffini a cui Francesco Mandelli partecipa. Diverse sono le sue apparizioni televisive, quindi nel 2018 l’esordio da ‘solista’ dietro la macchina da presa. Esce Bene, ma non benissimo, pellicola presentata il 25 ottobre 2018 nella sezione Alice nelle città della Festa del Cinema di Roma. Nel 2019 lo vediamo sul set del film Cops – Una banda di poliziotti con Claudio Bisio. Poco prima, è nel cast di Si muore tutti democristiani, realizzato dal Terzo Segreto di Satira. A ottobre 2019 esce il suo secondo lungometraggio da regista, ovvero Appena un minuto: nel cast tra gli altri Max Giusti, Loretta Goggi e Paolo Calabresi.