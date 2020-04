Coronavirus: ragazza di 23 anni positiva da 55 giorni – VIDEO

Bologna, ricoverata al Sant’Orsola una ragazza di 23 anni positiva da 55 giorni al Coronavirus: caso lieve e senza sintomi, ma preoccupante.

Un caso raro ma che preoccupa quello di una ragazza di 23 anni che dal 28 febbraio è risultata positiva al Coronavirus. Ancora oggi si trova ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Leggi anche –> Coronavirus, agricoltura a rischio: “Mancano 300mila stagionali”

Luciano Attard, infettivologo del nosocomio emiliano, spiega: “La stiamo studiando attentamente. A quanto ci risulta, nessun altro in Italia è rimasto positivo ai tamponi così a lungo. Usualmente la positività non supera le quattro settimane”.

Leggi anche –> Coronavirus, Oms contro Europa: “Metà dei morti in case di cura”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dunque, nessun allarmismo, ma c’è preoccupazione per un caso quantomeno anomalo: “La ragazza non era stata sottoposta ad alcuna terapia. Allora non si trattavano i casi lievi”. Adesso la giovane verrà sottoposta ad esami più approfonditi. In ogni caso, in questi giorni per lei potrebbe anche arrivare un nuovo tampone per capire se a una settimana di distanza dall’ultimo risulti ancora positiva.