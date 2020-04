Adriana Volpe e Roberto Parli: “Solo un momento difficile” – VIDEO

Crisi di coppia tra Adriana Volpe e Roberto Parli, i ben informati sostengono che la tempesta sta passando: “Solo un momento difficile”.

“Stanno vivendo un momento di sofferenza. Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato”, questo scrive il settimanale ‘Chi’ sul rapporto tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini prosegue: “La franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”. I due in questo momento sarebbero distanti fisicamente e si sarebbero rivisti solo per la morte del padre di lui.

Come si ricorderà, la showgirl aveva abbandonato il reality show Grande Fratello Vip, senza dare chiarimenti se non parlando di una grave situazione familiare. Poi la notizia della morte del suocero, Ernesto Parli. Qualche giorno fa, il marito di Adriana Volpe, su Instagram, aveva commentato: “A volte non capisci cosa sta succedendo nella tua vita, perché la vita si accanisce con te… Ma anche dopo la tempesta più forte spunta sempre il sole…

A St.Moritz, il sole splende per 322 giorni all’anno, spumeggiante come lo Champagne, io sono qui ed è tornato il sereno”. Parole che per qualcuno indicano una possibile riconciliazione con Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip e la morte del padre.