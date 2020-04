Meteo del weekend del 25 aprile: che tempo farà in Italia. Le previsioni aggiornate.

Che tempo farà il 25 aprile? Quest’anno purtroppo saremo costretti a celebrare una Festa della Liberazione sottotono, a causa delle misure di distanziamento sociale necessarie per contenere i contagi da Coronavirus. Le iniziative comunque non mancheranno. Tra manifestazioni dai balconi, dibattiti e incontri sul web per commemorare una data storica e fondamentale della storia italiana.

Quest’anno il 25 aprile è di sabato e in condizioni normali molti italiani sarebbero partiti per una gita fuori porta o un weekend in una città d’arte italiana, una capitale europea o in mezzo alla natura. Soggiorni in agriturismo o escursioni nei parchi sono le tipiche attività praticate in questo periodo. L’augurio è che si possa tornare presto a praticarle, anche perché abbiamo bisogno di stare all’aperto, ora come non mai. La riapertura delle attività è prevista per il 4 maggio, prima di poter tornare a viaggiare e a fare gite, tuttavia, ci vorrà ancora tempo.

Intanto, nulla toglie sapere che tempo farà per il weekend del 25 aprile. Conoscere se la pioggia di questa settimana finalmente ci lascerà e se potremo goderci un po’ di sole almeno dal terrazzo o dalla finestra di casa.

Stando alle anticipazioni delle tendenze meteo per il prossimo weekend, sul finire della settimana, finalmente il tempo dovrebbe migliorare su quasi tutta Italia, grazie al rinforzo dell’anticiclone che porterà tempo più stabile e soleggiato. Sul finire del weekend, però, è previsto un ulteriore peggioramento. Ecco le previsioni meteo in dettaglio.

Leggi anche –> Quando arriva il caldo 2020: ci aiuterà contro il coronavirus

Meteo del weekend del 25 aprile: il tempo in Italia

Questa settimana di aprile è stata caratterizzata da piogge diffuse e anche intense su quasi tutta Italia, portate dalle perturbazioni atlantiche che nei giorni scorsi hanno raggiunto il Mediterraneo. Dopo giorni di tempo soleggiato e con temperature in aumento, abbiamo avuto da lunedì scorso cieli coperti e carichi di pioggia, con un nuovo calo termico.

Tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, a cominciare dal Nord Italia, per poi estendersi al Centro e infine al Sud, dove comunque il tempo resterà più variabile e soggetto a precipitazioni. Infatti la depressione in atto sull’Italia dall’inizio della settimana resterà attiva fino a giovedì, portando tempo instabile e calo delle temperature. All’estremo Sud e sulle Isole Maggiori l’instabilità durerà fino a venerdì 24 aprile. Come prevede 3bmeteo.it.

Sul finire della settimana l’alta pressione tornerà sull’Europa centro-occidentale, portando tempo più stabile e soleggiato, insieme a un rialzo delle temperature. Queste condizioni di clima migliore, tuttavia, non dureranno oltre il weekend, perché già dal pomeriggio sera di domenica il tempo peggiorerà di nuovo. Stando alla tendenza meteo.

Per il weekend di sabato 25 e domenica 26 aprile si prevede tempo prevalentemente soleggiato o parzialmente nuvoloso sull’Italia. Più bello il sabato che la domenica, perché già da questo giorno sono attesi i primi cambiamenti. Al Sud e sui versanti tirrenici il cielo tornerà nuvoloso, con precipitazioni prima su Sardegna e Sicilia e poi sulle Alpi di Nord-Ovest, con possibili piogge anche sui rilievi appenninici. Il maltempo al Sud potrebbe essere portato da una depressione di origine afro-mediterranea, mentre quello sui rilievi alpini e appenninici dalla discesa di correnti fredde di origine artica dirette verso i Balcani.

Al momento, tuttavia, si tratta di tendenze e non ancora previsioni vere e proprie per le quali dobbiamo aspettare un quadro più preciso nelle prossime ore.

Leggi anche –> Coronavirus, Conte e la ripartenza del 4 maggio: cosa succederà al turismo?