Coronavirus, ansia per Ivana Spagna: “Sto male in casa” – VIDEO

Ansia per Ivana Spagna, la cantante vive in solitudine la quarantena da Coronavirus: “Sto male in casa, continui attacchi di panico”.

Ospite in streaming stamattina della trasmissione di Raiuno ‘Storie Italiane’, la cantante Ivana Spagna ha confessato di star vivendo un brutto momento causa Coronavirus: “Sono a casa come tutti e non è una cosa semplice, penso che non sia semplice nemmeno per chi ha famiglia essere costretti sempre lì ma è brutto anche quando non hai la famiglia”.

Giorni difficili dunque per lei che vive da sola: “Ho attacchi di panico continui per via di questa situazione. Mi manca il respiro, mi prende la tachicardia, a volte mi faccio dei bei pianti perché in queste situazioni senti di più la solitudine”.

La quarantena da Coronavirus, sostiene, “ti da il tempo di pensare e quando si pensa troppo si vanno a pescare sempre le cose meno piacevoli”. Questo avviene soprattutto in orario diurno: “Succede di giorno perché di notte prendo delle pastiglie per dormire in modo da stare tranquilla durante il sonno”. La cantante prova comunque a ‘passare il tempo’ senza abbattersi troppo: “Sistemo gli armadi e sto cucendo le mie giacche in attesa di tornare sul palco”.