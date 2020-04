Bimbi e lockdown, la psicologa: “Per i genitori il peggio deve venire”

La psicologa Caterina Arcidiacono ha spiegato che per i genitori trovare un equilibrio con i bimbi dopo il lockdown sarà ancora più complicato.

Sono passate diverse settimane da quando il governo è stato costretto a porre tutta la nazione in quarantena. Sono state settimane complicate, in cui gli italiani hanno dovuto imparare a convivere con il timore di prendere il virus e la necessità di trovare un’occupazione casalinga per non essere travolti dalla noia e dall’ansia. Il compito più arduo è di certo spettato a quelle persone che hanno dovuto spiegare la situazione ai propri figli piccoli.

Proprio di loro ha parlato la psicologa Caterina Arcidiacono, docente di Psicologia Sociale all’Università Federico II di Napoli, con ‘Leggo‘. L’esperta ha spiegato in che modo i genitori devono affrontare la quarantena insieme ai loro bimbi: “Trovando con loro un accordo: cioè, coinvolgendoli di continuo – anche quando si cucina – per non farli essere ‘bambini sovrani'”.

Bimbi e lockdown, la fase successiva sarà più complicata

La psicologa sa che spesso i genitori tendono a permettere quasi tutto ai figli, anche per evitare che diventino insofferenti. Ma proprio in una situazione come questa è bene trovare i giusti stimoli ed i corretti compromessi: “Spesso siamo portati a concedere tutto ai bambini, quindi loro dominano. Invece vanno rispettati gli spazi e i tempi di tutti trovando trovare un equilibrio, regole comuni. E capire che, ora più che mai, la casa non è affatto quel luogo sicuro che pensiamo”.

Le famiglie si trovano in una situazione difficile, in cui ci sono genitori che sono in cassa integrazione, altri che hanno perso il lavoro e altri ancora costretti a lavorare da casa. In un contesto simile si tende a non prestare la dovuta attenzione ai bimbi. Il peso per i genitori, dunque è notevole e secondo la Arcidiacono diverrà ancora più pressante quando la quarantena sarà conclusa: “credo che il peggio sarà dopo: quando, senza scuola, i genitori torneranno alla loro vita fuori casa. Nonni, cameriere, baby sitter, scambio di favori con i vicini: ora come ora tutto sembra fuori gioco. C’è paura ad aprire la porta al prossimo”.