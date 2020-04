Luca Bizzarri contro tutti: “Sul Coronavirus hanno deciso stoc***o”

Lo sfogo su Facebook di Luca Bizzarri, il noto attore e conduttore televisivo contro tutti: “Sul Coronavirus hanno deciso stoc***o”.

Un durissimo affondo su Facebook da parte del comico Luca Bizzarri, che con Paolo Kessisoglu compone una nota coppia dello spettacolo italiano. “Dai giornali di oggi pare che dopo essersi consultato anche con Casalino, alla fine decida Conte”, esordisce l’attore e conduttore televisivo.

Poi prosegue: “Ma forse no, decide Arcuri, o decide Borrelli, ma ora hanno messo Colao, a decidere, anche se Patuanelli ha deciso di decidere lui e in Lombardia decide Fontana, in Veneto Zaia, in Toscana Rossi, ma prima decide Bertolaso”.

Cosa ha detto Luca Bizzarri sul Coronavirus

Col suo post, Luca Bizzarri vuole evidenziare come rispetto al Covid-19 non solo non vi sia una voce univoca, ma addirittura si ingenera molta confusione. “Comunque una buona notizia c’è: faranno i test a tappeto, però non tutti lo stesso test, perché non hanno deciso quale”, continua ancora.

Poi ironizza: “Ma state tranquilli perché almeno hanno deciso la app da usare, ma in Toscana no, perché hanno già la loro”. Infine conclude: “Insomma pare che nel nostro paese, nel momento più complesso della nostra storia recente alla fine decida stacippa e infatti hanno deciso stoc***o”. In centinaia hanno condiviso sui social network il suo sfogo.