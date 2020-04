Coronavirus truffe | raccolta rifiuti a pagamento da finti operatori Ama

Situazione Coronavirus truffe, le forze dell’ordine sventano un altro controverso movimento studiato dai malintenzionati. È l’ennesimo caso.

Le truffe sono sempre dietro all’angolo nell’emergenza Coronavirus. Sono tanti gli episodi controversi per fortuna sventati dalle forze dell’ordine. Non mancano infatti le segnalazioni relative a malintenzionati che si spacciano per esponenti del 118, della Protezione Civile o delle forze dell’ordine, e che con questa scusa entrano nelle case soprattutto degli anziani per derubarli.

Ed allo stesso modo è una truffa anche il rincarare i prezzi di mascherine e gel disinfettanti. Ora un’altra truffa scoperta riguarda la raccolta dei rifiuti speciale con famiglie che hanno in casa dei malati da Coronavirus o dei parenti in quarantena fiduciaria. Prassi che riguarda ad esempio chi rientra dall’estero. Sono giunte segnalazioni che riguardano falsi membri del personale dell’Ama, la società deputata alla raccolta dei rifiuti a Roma. Tali truffatori hanno contattato su numeri di cellulare privato le loro potenziali vittime per essere ricevuti a casa.

Coronavirus truffe, scoperto l’ennesimo piano dei malfattori

Questo è un servizio che esiste ma che è assolutamente gratuito, mentre i malfattori in questione sono soliti chiedere tra i 50 ed i 100 euro a servizio. A seguito di una ordinanza della Regione Lazio, la raccolta differenziata risulta sospesa per via della situazione legata all’epidemia da Coronavirus. L’indifferenziato invece è ritirato sul pianerottolo o davanti al portone, con società private che rispondono ad Ama. E che all’utente non costano nulla. Ma c’è un sospetto forte relativo ad una talpa nella Protezione Civile o nella Polizia di Frontiera. Infatti i nominativi delle persone chiamate per fornire loro il servizio di raccolta rifiuti a pagamento sono proprio quelli che di recente hanno soggiornato all’estero ed ora si trovano in isolamento fiduciario.