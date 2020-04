Lasciano basite le indicazioni fornite nell’ambito della situazione Coronavirus Olanda dal governo locale. È tutto presente sul sito web istituzionale.

Le linee guida fornite in materia di Coronavirus dall‘Olanda superano di molto l’assurdo. Dal sito web istituzionale dei Paesi Bassi è indicata una risposta di quelle tali da far cadere le braccia, come si suol dire.

LEGGI ANCHE –> Ursula Von der Leyen: “Nessuno programmi le vacanze estive”

C’è uno spazio dedicato alle FAQ, acronimo in inglese di ‘Frequently Asked Question’, ovvero le domande (con relative risposte) più frequenti in merito ad un determinato argomento. E nell’ambito del Coronavirus, l’Olanda consiglia quanto segue. “Vivo con qualcuno che ha febbre e difficoltà respiratorie. Cosa dovrei fare?”. Questa la risposta consultabile pubblicamente a tale quesito. “Chiama il tuo dottore se i sintomi peggiorano (febbre sopra i 38° e difficoltà a respirare) o se hai bisogno di assistenza medica. Tutti i membri della famiglia possono lasciare di nuovo la casa se nessuno ha avuto sintomi per 24 ore”. Ne parla Dagospia, che mostra dell’altro. “Penso di avere il Coronavirus. Cosa dovrei fare? Risposta: “Se ti senti meglio e non hai sintomi per 24 ore, sei guarito. Non puoi più infettare gli altri”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Covid 19 Italia | positivo al Coronavirus organizza festa in casa

Coronavirus Olanda, il governo locale sottovaluta enormemente la portata della malattia?

Già molti esperti della comunità scientifica, anche italiani, come i professori Pier Luigi Lo Palco e Roberto Burioni, hanno condannato questo atteggiamento del governo presieduto dal premier olandese Mark Rutte, sottolineando quanto rappresenti una condotta estremamente grave il comportarsi in questo modo, evidenziando una mancanza di responsabilità nel sottovalutare l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19. In pratica, dopo sole 24 ore, se non si presentano sintomi, è come se si fosse guariti dalla malattia. Il tutto dimenticandosi però dell’alta percentuale mondiale di asintomatici. Ovvero di quegli individui che non presentano sintomi da Coronavirus ma che sono malati lo stesso ed infettano senza saperlo gli altri. La stessa Olanda è la principale rivale dell’Italia assieme alla Germania per quanto riguarda una possibile soluzione da impiegare per fronteggiare la crisi economica che deriva dalla pandemia di Covid-19.

LEGGI ANCHE –> Supermercati | scattano i nuovi orari anti-assembramenti | cosa cambia