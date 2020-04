Brumotti | nuova aggressione a caccia di pusher | “Mi hanno bersagliato” VIDEO

Vittorio Brumotti di nuovo aggredito dagli spacciatori di pusher. Ne parla lui stesso in una clip sul profilo Instagram di ‘Striscia la Notizia’-

L’inviato di ‘Striscia la Notizia’, Vittorio Brumotti, ha subito una nuova aggressione nell’ambito di uno dei suoi tanti reportage riguardo le piazze di spaccio in Italia.

Il 39enne campione di trial originario di Finale Ligure si trovava alla Stazione Centrale di Milano per scovare i pusher, telecamera alla mano. In una breve clip postata sul profilo ufficiale Instagram di ‘Striscia la Notizia’, lo stesso inviato afferma: “Mi hanno fatto una sorpresa, gli spacciatori mi hanno preso di mira a colpi di pietra. Mi hanno bombardato di sassi”. E Vittorioprecisa come si trovasse da solo, senza operatore, a causa delle normativi anti-Coronavirus in vigore in Italia da ormai un mese.

Brumotti, nuova aggressione subita mentre dava la caccia ai pusher

