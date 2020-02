Agguato a Vittorio Brumotti: la verità sulla presunta sparatoria

Vittorio Brumotti vittima di un agguato: la verità sulla presunta sparatoria, si tratta di una bufala come spiega ‘Striscia la notizia’.

Non è raro che l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ Vittorio Brumotti si ritrovi vittima di episodi di cronaca nera. Il campione di trial e free style è solito curare una rubrica nella quale tratta, per la trasmissione satirica ideata da Antonio Ricci, svariati casi relativi alla presenza di piazze di spaccio.

Questa sua attenzione nei confronti di questo tipo di attività criminale ha finito per metterlo nel mirino della malavita comune e non solo. Ormai gli episodi di aggressione non si contano più.

La bufala sull’agguato a Vittorio Brumotti

Per tale ragione, la notizia apparsa sui social network e in particolare su Facebook in queste ore, circa un agguato a Vittorio Brumotti, che sarebbe stato addirittura sparato, appare quantomeno verosimile. Ma si tratta di una notizia falsa, una bufala per catturare l’attenzione degli utenti su un sito con contenuti pubblicitari.

Spiega ‘Striscia la notizia’ sul suo sito Internet: “Il nostro inviato è oramai conosciuto per le numerose aggressioni subite durante i servizi ed è avvezzo alle minacce di chi vorrebbe fermare il suo lavoro di documentazione dello stato di degrado in cui versano alcune zone. È capitato molto spesso, infatti, che occupandosi di casi di droga, fosse stato vittima di attacco da parte di spacciatori, ma non è questo il caso. La notizia di una sparatoria è completamente falsa”.