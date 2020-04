Sa di avere il Coronavirus, eppure dà un bel party in casa sua nel giorno di Pasqua. È l’ennesima assurdità nel pieno dell’emergenza Covid 19 Italia.

Sono tante le segnalazioni e le denunce risalenti al giorno di Pasqua per quanto riguarda la situazione Covid 19 Italia. Se ne contano circa 13.770 per il solo giorno di Pasqua, con anche 100 false autocertificazioni, che rappresentano un reato importante del quale dover rispondere.

Ed uno degli esempi di infrazione al decreto presidenziale di distanziamento sociale più clamoroso arriva da una festa organizzata da un giovane che nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus. Cosa della quale lui stesso era perfettamente consapevole. Nonostante ciò, l’irresponsabile di turno ha organizzato una festa in casa sua a Lodi, invitando anche 5 amici. Grazie alla segnalazione arrivata da un vicino di casa, la polizia è poi intervenuta qualche tempo dopo, compiendo la scoperta per certi versi decisamente sconcertante.

Il giovane è stato denunciato per violazione del testo unico delle leggi sanitarie e per non aver osservato l’ordine teso a impedire la diffusione di una malattia infettiva. Stesse responsabilità delle quali dovranno rispondere anche gli altri partecipanti, di età compresa tra i 17 e i 24 anni. Ora tutti loro dovranno osservare una quarantena obbligatoria, con totale isolamento anche dai rispettivi eventuali conviventi. Per quanto riguarda Milano, dove la situazione resta complicata, i controlli sono stati 10.319 e le multe comminate 487. Nessuna denuncia invece sui 1074 controlli svolti in altrettanti esercizi commerciali.

