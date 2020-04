Da martedì 14 aprile cambiano gli orari dei supermercati, per effetto del più recente Decreto del presidente del Consiglio. L’obiettivo è evitare la folla.

I supermercati saranno soggetti ad un significativo cambiamento per quanto riguarda gli orari di chiusura. Quest’ultimi saranno infatti prolungati a partire da martedì 14 aprile. Cosa che ha ricevuto legittimità dall’ultimo Dcpm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri) annunciato nello scorso fine settimana.

Tra le nuove normative anti-Coronavirus figura l’allungamento della chiusura dei supermercati fino alle ore 22:00, con il preciso scopo di evitare la presenza eccessiva di persone quando si tratta di fare la spesa. Questo dovrebbe portare a ridurre la fila in particolar modo al momento di pagare in cassa. I punti vendita Carrefour, tanto per fare un esempio, hanno fatto sapere che l’orario giornaliero andrà dalle 07:30 alle 22:00 da lunedì a sabato e poi dalle 08:30 alle 15:00 alla domenica. Nel novero delle decisioni anti Covid-19 intraprese in quella che sarà la Fase 2 concepita da Governo e comitato scientifico, figura anche la riapertura di negozi per l’infanzia e di librerie.

Supermercati orari, si allunga la giornata lavorativa per evitare code

In qualunque esercizio commerciale comunque andranno rispettate precise e rigide normative sanitarie. Sarà d’obbligo indossare la mascherina ed i guanti monouso protettivi, sia per gli acquirenti che per il personale. Inoltre ciascun negozio dovrà munirsi di disinfettante, da piazzare accanto alle casse o a distributori automatici. Ed i locali andranno puliti e disinfettati almeno due volte al giorno. Nei negozi di piccole dimensioni infine gli ingressi saranno contingentati ad una persona per volta, con percorsi obbligati di entrata ed uscita dove possibile.

