In ospedale con febbre e dolori | non è Coronavirus | torna...

Un uomo pensa di avere il Coronavirus a causa di alcuni sintomi che avvertiva da giorni. Invece è tutt’altro e purtroppo finisce in tragedia.

Un uomo era andato a farsi visitare in ospedale a seguito dell’insorgere di febbre e di dolori diffusi molto forti. Si tratta di alcuni dei sintomi caratteristici da Coronavirus. Inoltre aveva anche un gonfiore molto doloroso ad una gamba.

Lui aveva 51 anni, si chiamava Antonio Coppola e risiedeva a Salerno, pur essendo originario del comune salernitano di San Marzano sul Sarno. Purtroppo però non era affetto da Covid-19 e quindi l’ospedale lo ha rimandato a casa. Ma qui Antonio, che lascia la moglie, la madre e tre figi, è poi morto. La scomparsa risale alla notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile. La causa del decesso sarebbe da individuare in un aneurisma alla aorta addominale, non riscontrato però dal personale medico che lo aveva controllato dopo il suo ingresso in ospedale.

La vittima, che lavorava come imprenditore nel settore del campo pubblicitario, aveva da alcuni giorni un piede insolitamente gonfio accompagnato da fortissimi dolori, oltre ad uno stato febbricitante persistente. Pensando per questo motivo di avere il Coronavirus, Coppola si è recato all’ospedale ‘Ruggi’ di Salerno svolgendo il test del tampone per il rilevamento del Covid-19. Alla negatività dell’esito, i dottori lo hanno mandato a casa ma qui poche ore dopo è sopraggiunta la morte. Non si sa ancora in che maniera intende ora agire la sua famiglia e se verrà aperta una inchiesta in merito a quanto successo.

