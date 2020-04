Helena Janeczek, chi è la nota scrittrice: carriera e curiosità

Chi è la scrittrice Helena Janeczek: carriera e curiosità, dagli esordi al successo: i suoi romanzi e i riconoscimenti ricevuti.

Nata a Monaco di Baviera, nell’allora Germania dell’Ovest, nel 1964, Helena Janeczek è figlia di genitori polacchi di origine ebraica. Ai primi anni Ottanta si trasferisce in Italia.

In quei primi anni di permanenza nel nostro Paese, ha pubblicato una raccolta di versi in tedesco ed è lettrice per Mondadori della sezione Letteratura straniera.

Cosa sapere sulla scrittrice Helena Janeczek

Nel 1997, esce per Mondadori il suo primo romanzo in gran parte autobiografico, Lezioni di tenebra. Il romanzo viene poi ripubblicato nel 2011 da Guanda. Il libro ha vinto il Premio Bagutta Opera Prima e il Premio Giuseppe Berto. Nel 2002 esce Cibo e successivamente per Saggiatore esce Bloody Cow, storia di Clare Tomkins, la prima vittima della malattia di Creutzfeldt-Jakob, comunemente nota come “mucca pazza”.

I suoi romanzi sono tutti molto apprezzati dalla critica e ricevono diversi premi. Per Guanda ha pubblicato Le rondini di Montecassino. Collabora per molte riviste e vive a Gallarate, nell’hinterland milanese. Il 2017 segna l’esplosione definitiva della scrittrice, con il romanzo La ragazza con la Leica, biografia della prima fotoreporter caduta in guerra Gerda Taro. Helena Janeczek vince il Premio Bagutta 2018, il Premio Selezione Campiello e il premio Strega 2018.