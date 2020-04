Carriera e curiosità su Christopher Paolini, chi è l’autore del bestseller fantasy Eragon, primo capitolo della saga Ciclo dell’Eredità.

Figlio di due insegnanti di lettere, Christopher Paolini nasce nel 1983 e ha una sorella, Angela, la quale ha ispirato l’omonimo personaggio dei suoi libri.

Vive in Montana nella Paradise Valley, una zona selvaggia lungo il fiume Yellowstone, e suo padre ha origini italiane, tant’è che lui e la sua famiglia hanno assunto la doppia nazionalità.

Chi è lo scrittore di fantasy Christopher Paolini

Quella di Christopher Paolini è una storia straordinaria: non ha mai frequentato la scuola, ma i suoi genitori hanno fatto ricorso alla homeschooling. A 15 anni, nel pieno dell’adolescenza, scrive Eragon, un romanzo fantasy alla cui stesura lavorò per un anno. I genitori scelsero la strada dell’autopubblicazione e il libro venne dato alle stampe nel 2002. Carl Hiaasen, giallista americano, scoprì il libro in una piccola libreria del Montana e lo propose al suo editore Alfred A. Knopf. Esplose così uno dei casi letterari più incredibili degli ultimi vent’anni.

Eragon ha venduto oltre un milione di copie in soli sei mesi nel 2003 ed è rimasto per 87 settimane consecutive nella classifica dei best seller del The New York Times. Inoltre è stato per 21 mesi consecutivi nella lista dei bestseller per giovani e adulti del Publisher’s Weekly. Quattro in tutto i libri della saga: nel 2005 fu pubblicato il seguito Eldest, poi nel 2008 uscì Brisingr, e l’8 novembre 2011 il quarto e ultimo libro, Inheritance. La saga è stata tradotta in quarantanove lingue e hanno venduto più di 30 milioni di copie nel mondo. Christopher Paolini è divenuto così il più giovane autore al mondo ad aver scritto una serie bestseller. Ispirato da tutta la letteratura fantasy, negli ultimi anni, l’autore dei bestseller – che fanno parte del Ciclo dell’Eredità – ha lavorato a una nuova produzione, uscita lo scorso anno, dal titolo La forchetta, la strega, e il drago: Racconti di Alagaesia. Il primo libro della saga è divenuto un film dall’omonimo titolo.