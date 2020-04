Ambra non “segue” più Kikò sui social: secondo molti è la spia di una rottura sentimentale. Ma il buon Nalli non entra nella questione: “Facessero quel che gli pare…”.

Tutto bene tra Ambra Lombardo e Chicco Nalli? Forse no. La Professoressa dell’ultimo Grande Fratello Nip e l’ex marito di Tina Cipollari, protagonisti di un’appassionata love story sbocciata proprio nel reality Mediaset, da diverso tempo non si fanno vedere più assieme, né vi sono segnali di un prosieguo della loro relazione. Soprattutto, sul suo profilo Instagram la bella siciliana ha stranamente smesso di seguire Kikò. E troppi indizi, come dice quel tale, fanno una prova.

Quelle voci di maretta tra Ambra e Kikò

Tutto lascia pensare, insomma, che la storia d’amore tra Ambra e Kikò viva un momento non facile, o addirittura che sia giunta al capolinea. A chi gli chiede delucidazioni in merito, però, Nalli risponde in modo freddo e tagliente: “Non mi interessa più il gossip, facessero quello che gli pare. Ho cose molto più importanti da affrontare in questo momento…”. Non conferma né smentisce, dunque. Il suo “facessero quello che gli pare”, però, si presta a diverse interpretazioni… Sarà Ambra a chiarire una volte per tutte come stanno effettivamente le cose?

