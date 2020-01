Kikò Nalli, la lite con Caterina Balivo: cosa è successo

Kikò Nalli torna a ‘Vieni da me’ dopo la lite con Caterina Balivo: cosa è successo tre anni fa a ‘Detto Fatto’, perché avevano litigato.

Personaggio televisivo molto noto, che in passato è stato con Tina Cipollari, ma adesso ha una nuova vita, Kikò Nalli è ospite nella puntata del 20 gennaio del programma ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo. Si tratta di una vera e propria riappacificazione. I due infatti avevano litigato nel 2017, dopo anni di collaborazione. Ma cosa era successo?

Perché Kikò Nalli e Caterina Balivo avevano litigato?

Aveva raccontato Kikò Nalli: “Ho avuto un battibecco con Caterina perché io avevo delle idee per un taglio e lei ne aveva delle altre. Io non metto becco sul lavoro degli altri e nessuno può mettere becco sul mio. Non mi faccio mettere i piedi in testa e non mi prostro pur di stare davanti allo schermo. Vado in trasmissione per portare la mia professionalità non per fare il personaggio”. All’epoca, Caterina Balivo conduceva Detto Fatto e lui era spesso ospite.

Spiegava ancora l’ex di Tina Cipollari: “Lei e la produzione volevano che io facessi le puntate dal mio salone, perché io non volevo più stare lì, e lei anche non voleva che stessi in puntata. Queste puntate registrate dal salone non andavano mai in onda nel giorno stabilito ma, a parte questo, non vedevo più motivo di crescita. Il mio percorso era finito non essendoci più entusiasmo. Questo è un lavoro creativo: se non ti danno modo di crescere non sei più te stesso”.