Tentò di seppellire vivo un ragazzino: l’orco ci riprova con un 16enne

Gavin Murray, l’orco scozzese che tentò di seppellire vivo un 13enne, è tornato ad aggredire un’altra vittima nella toilette di un supermercato.

Gavin Murray, 55enne del Lanarkshire, in Scozia, già condannato per reati a sfondo sessuale, e incarcerato per un’aggressione horror a un ragazzino di 13 anni, è tornato all’attacco. Stavolta, come riferisce il Mirror, ha preso di mira un 16enne in un gabinetto presso un supermercato Tesco, mentre si stava lavando le mani.

Il nuovo attacco dell’orco Gavin Murray

Murray era già stato condannato a otto anni di carcere nel 1985 per aver rapito un 13enne e averlo trascinato nei boschi vicino a Lesmahagow, sempre nel Lanarkshire. Ordinò alla vittima di spogliarsi prima di attaccarla in modo indecente, quindi scavò una fossa, costrinse il ragazzo a giacere immobile e iniziò a coprirlo di terra. Quando il poveretto riuscì a scappare, Murray lo inseguì e lo colpì ripetutamente con un martello.

Dopo aver scontato la sua pena, però, l’orco ci è cascato ancora. L’Hamilton Sheriff Court lo ha infatti invitato a comparire come per un’altra vicenda che ha visto come vittima un 16enne. Quest’ultimo, come accennato, si stava lavando le mani in una toilette di un supermercato Tesco a Bellshill quando è stato aggredito. L’episodio risale allo scorso 28 dicembre e Murray ha ammesso di aver molestato sessualmente la giovane “preda”.

Neil Thomson, dell’accusa, ha dichiarato: “L’imputato si è avvicinato e lo ha afferrato nella zona inguinale, toccando i suoi testicoli sopra i suoi vestiti. Il ragazzo è stato colto di sorpresa e ha iniziato a urlare contro l’imputato. Ciò ha allertato un amico del ragazzo, che era lì vicino. Ma Murray ha impedito all’altro di scappare. Solo quando l’amico lo ha sfidato, colpendolo a quanto pare e facendolo cadere, la vittima è riuscita a fuggire dal gabinetto e ha avvisato il personale di sicurezza. Quando è arrivata la Polizia l’imputato era ancora sul pavimento ed è stato portato in ospedale perché aveva riportato un piccolo taglio alla testa”. Sarà ora un giudice a pronunciarsi sul caso.

EDS