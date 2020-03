Pedofilo rapisce 13enne al ballo scolastico, la stupra e la uccide

Pedofilo di 35 anni è stato arrestato per rapimento, stupro e omicidio di una bambina di 13 anni di cui è stato ritrovato il cadavere nel bosco.

La vita di Elizaveta Chernova è stata interrotta troppo presto. Questa bambina di 13 anni residente nel villaggio di Bokino, nella regione di Tambov (Russia), era uscita di casa per partecipare ad un ballo scolastico in discoteca. Quella sera la piccola è uscita dalla discoteca presto ed ha chiamato il padre per farsi venire a prendere. Prima che questo avvenisse, però, qualcuno l’ha rapita e intrappolata all’interno di un’auto.

I presenti hanno sentito le sue urla ed hanno visto un’auto che partiva a velocità. Dopo di che di Elizaveta non c’è stata più traccia. La polizia locale ha aperto una caccia all’uomo e per giorni agenti e volontari hanno battuto la zona alla ricerca del possibile nascondiglio. Purtroppo quando la 13enne è stata trovata era troppo tardi: il suo corpo era stato sepolto nel bosco, a 2,5 metri in profondità.

Dagli esami effettuati sul cadavere è emerso che la povera Elizaveta è stata legata, imbavagliata e quindi violentata. Successivamente l’aggressore l’ha strangolata con un cavo elettrico. Sul corpo c’erano ferite su tutto il corpo, segni compatibili con una violenza sessuale e tracce di un’emorragia interna. La polizia ha arrestato per il crimine il 35enne Alexander Lipatov. L’uomo è sospettato dell’orrendo crimine ma anche di essere parte di un gruppo di criminali sessuali. Il test del dna confermerà se il sospettato è il colpevole della violenza sessuale e dell’omicidio, ma anche se c’erano altri violentatori insieme a lui.