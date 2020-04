Coronavirus, bufera su Lisa Fusco: “Vergognati” – VIDEO

Bufera sulla showgirl Lisa Fusco, attaccata su Instagram per aver postato un video che documenta le morti per Coronavirus.

La cantante e soubrette campana Lisa Fusco viene travolta dalle polemiche per un video che ha postato su Instagram e che riguarda il Coronavirus. In realtà, la giovane pensava di aver fatto la cosa giusta.

Ma si è ritrovata al centro di una bufera. Vediamo che cosa è successo. Qualche giorno fa, la giovane ha postato un video sui morti da Coronavirus, scrivendo: “Restiamo a casa, non è un film. È la tragica realtà”.

Attacco a Lisa Fusco dopo il video sul Coronavirus

Un video scioccante che a molti non è piaciuto, così la showgirl campana – protagonista a Stasera tutto è possibile – è stata presa d’assalto da decine di commenti che la attaccavano. “Non sono cose belle da far vedere. Mi dispiace, questa cosa non mi piace proprio… Non sono da far vedere immagini di persone decedute”, scrive un utente.

In particolare, dunque, molti se la prendono con la scelta di postare immagini di persone che non ce l’hanno fatta a causa della malattia. Cadaveri nudi e messi in fila che fanno emergere lo strazio e il dolore per le conseguenze del Coronavirus. “Ma non si può pubblicare un video del genere. È vergognoso”, commenta qualcun altro, mentre sono migliaia le visualizzazioni che il video colleziona. Sono immagini forti e molti si chiedono se sia etico farle vedere.