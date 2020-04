Lutto per Tiberio Timperi, commozione in diretta: “Ho perso un amico”

Il presentatore di Uno Mattina in Famiglia, Tiberio Timperi, annuncia la perdita di un suo caro amico, ennesima vittima dell’epidemia di Coronavirus. Per lui è una perdita molto grave.

È andata in onda oggi domenica 5 Aprile Uno Mattina in Famiglia, la trasmissione di Rai1 del sabato e della domenica mattina, che tiene compagnia agli italiani durante il weekend. A condurre Tiberio Timperi e Monica Setta, che hanno presentato uno show molto diverso dal solito. In particolare il conduttore è sembrato molto giù di tono e spento e, sul finire della trasmissione, ha rivelato il perché.

Tiberio Timperi ha rivelato, al termine della puntata di Uno Mattina in Famiglia, poco prima dei saluti finali, la motivazione dietro la sua tristezza e ha fatto un appello agli italiani. “Rimanere in casa è una battaglia. Dobbiamo continuare a lottare”. Poi, la confessione: “Ho perso un caro amico, morto di Coronavirus“. Durante la trasmissione, dove è stata recentemente ospite Simona Ventura, si è parlato molto di quarantena e oggi, il conduttore Tiberio Timperi, ha voluto spendere qualche parola in più sulla questione legata al virus. Ha rivelato che, finita la trasmissione, lui e la collega Monica Setta, sarebbero tornati nelle loro case a combattere. Quella del Coronavirus è una lotta da combattere in casa, nel rispetto dei medici, degli infermieri e di chi non c’è più.

Timperi, nei confronti di chi purtroppo non c’è più, ha aggiunto: “Ho perso un amico che ha collaborato in questa azienda, che ha contribuito a fare grande questa azienda, Umberto Forcella, un dirigente“. Poi, ha continuato parlando della Rai: “La Rai è una grande Famiglia e il nostro programma, appunto, si chiama In Famiglia”. Ha dato un affettuosamente abbraccio virtualmente alle famiglie dei dirigenti.

