Tiberio Timperi | “La tv? Meglio spegnerla in questi giorni difficili” FOTO

Il conduttore televisivo Tiberio Timperi scrive un profondo e significativo post su Instagram. Nel suo mirino la programmazione attuale nell’emergenza Coronavirus.

I palinsesti televisivi sia della Rai che di Mediaset sono stravolti già da alcuni giorni. Colpa della difficile situazione Coronavirus Italia. E di quanto sta succedendo nel piccolo schermo parla Tiberio Timperi, che ha alle spalle anni ed anni di conduzione televisiva in particolare sulle reti della Televisione di Stato. Lui, sul suo profilo personale Instagram, ha rilasciato parole alquanto forti. Timperi se la prende proprio con la programmazione decisa per questo particolare e complicato momento.

“Ho spento la tv. Monotematica e ansiogena. Ho spento la tv e acceso il caminetto. Il fuoco si ascolta volentieri. Racconta di storie antiche. Di tempi in cui si era fortunati ad avere un tetto sopra la testa, circondati dagli affetti più cari. Un tetto, un libro, il fuoco scoppiettante. Il freddo del vuoto svanisce. Come la consapevole malinconia che soli si nasce e soli si muore. #iorestoacasa #lonely”. Parole anche molto profonde, che hanno sortito un effetto positivo in molti suoi followers. Timperi ha ricevuto molti attestati di stima tra ‘mi piace’ e commenti favorevoli.

Tiberio Timperi, il post che è piaciuto a tutti

