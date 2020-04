Previsioni meteo del weekend del 4-5 aprile e della domenica delle Palme: che tempo farà in Italia.

Dopo le perturbazioni e soprattutto il gelo di questa settimana, il tempo è in via di miglioramento con ampie schiarite su quasi tutta Italia, cieli soleggiati e soprattutto un graduale rialzo delle temperature su valori più primaverili. Merito della rimonta dell’alta pressione, dopo giorni di freddo invernale portato da una perturbazione artica che ha investito la nostra Penisola.

Finalmente sta arrivando la primavera, dopo un inizio all’insegna del maltempo e delle basse temperature, quelle che invece non abbiamo avuto durante l’inverno, insolitamente mite. Scopriamo che tempo farà nel weekend del 4-5 aprile, il primo del mese e quello della domenica delle Palme. Per la prima volta una domenica di festa in cui saremo costretti a rimanere a casa, senza celebrazioni religiose né la consegna del rametto di palme. Così sarà anche per i riti della Settimana Santa.

Previsioni meteo del weekend del 4-5 aprile in Italia

Finalmente questo weekend avremo temperature più miti, dopo il freddo fuori stagione dei giorni scorsi che ci ha fatto ripiombare in un clima invernale, con minime sotto la media stagionale e gelate mattutine in pianura. Tutta colpa di un’irruzione di aria fredda proveniente dall’Artico che ha portato maltempo ma soprattutto vento e freddo. Già sul finire della settimana il tempo ha cominciato a migliorare, prima con cieli più sereni e soleggiati ma temperature ancora gelide e poi gradualmente con un rialzo delle temperature. La situazione meteorologica migliorerà ancora durante il weekend del 4-5 aprile.

Nella giornata di venerdì 3 aprile si ha un miglioramento del tempo in Italia, con cieli più soleggiati o poco nuvolosi, quasi ovunque tranne all’estremo Sud e sulle Isole Maggiori, dove sono insisteranno ancora piogge e qualche rovescio, in particolare sui versanti ionici, con un graduale miglioramento in serata.

Poi, nel weekend il tempo sarà più stabile e soleggiato, soprattutto al Centro-Nord, mentre sulle regioni dell’estremo Sud e sulla Sicilia sarà ancora nuvoloso o parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni.

Sabato 4 aprile, l’alta pressione si rinforzerà sull’Europa centrale, raggiungendo anche l’Italia e portando un tempo stabile e con sole prevalente. Qualche residua nuvolosità è prevista ancora al Sud, soprattutto sui versanti ionici, sul basso Tirreno, sulle valli del Piemonte e in prossimità dei rilievi al Nord. Le temperature aumenteranno, soprattutto al Nord Italia, con una decisa riduzione del rischio di gelate. Finalmente il clima sarà primaverile al Centro-Nord.

Domenica 5 aprile, si confermerà il tempo stabile, determinato dall’anticiclone, con sole quasi ovunque, salvo qualche annuvolamento sulla Pianura Padana occidentale, a ridosso dei rilievi e sulle regioni ioniche, dove le nubi saranno più persistenti, ma senza fenomeni. Le temperature non dovrebbero subire particolari variazioni, salvo un ulteriore aumento nei valori minimi. Durante il giorno il clima sarà decisamente primaverile.

Per la settimana successiva,poi, è previsto un ulteriore aumento delle temperature.