Rissa supermercato | scavalcano la fila senza mascherina | è il finimondo VIDEO

Una rissa al supermercato, scaturita a causa di motivi in questo periodo particolare molto importanti. In pochi istanti succede di tutto.

Succede mentre in tanti sono intenti a fare la spesa: all’improvviso una rissa in un supermercato di un quartiere situato tra Poggioreale e Casoria, in provincia di Napoli, ha decisamente movimentato la noiosa e stancante mattinata delle persone che attendevano pazientemente il proprio turno di andare alle casse.

Il tutto nel pieno rispetto delle precauzioni necessarie da prendere per arginare il contagio da Coronavirus. Ma all’improvviso un gruppo di gente che si trovava insieme ha provato a scavalcare la fila. Il tutto senza indossare le mascherine protettive e senza nemmeno rispettare il metro di distanza minima richiesta tra le persone. Un uomo in fila per pagare ha fatto presente la cosa al drappello di incivili, e ha anche minacciato di chiamare i carabinieri, chiedendo ai suoi dirimpettai di indossare immediatamente una mascherina.

Ma un giovane del gruppo gli ha rifilato un pugno, per tutta risposta. L’uomo colpito si è ripreso quasi subito e ne è sorta una rissa nel supermercato, con un altro individuo che lo ha aiutato contro i suoi aggressori. Nulla è stato possibile per riportare la calma e qualcuno ha pensato di riprendere la scena per poi diffonderla sui social network, dove è presto diventata virale. Alla fine solo l’intervento della polizia ha riportato la calma. Non si sa se ci siano stati ulteriori provvedimenti penali per le persone coinvolte nella rissa.

